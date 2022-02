Konz : Lyrik, Swing und Klassik

Konz (red) Friederike Kempner – jüdische Gutsherrentochter aus Schlesien, geschmäht und viel gescholten, von großen Autoren ihrer Zeit bekämpft, von Verlagen unter den Tisch gekehrt und verachtet; sie, die wunderbare Friederike, sie, die – keiner weiß, wie – eine Mega-Auflage ihrer Gedichtbände erreicht, die der literarische Feinschmecker bis heute heimlich im Nachttisch versteckt; sie, die Meisterin der unfreiwilligen Komik – der „schlesische Schwan“, die „Nachtigall im Tintenfass“, der „Heinz Erhardt des 19. Jahrhunderts“ oder – darf man sagen: die „Foster-Jenkins der Literatur“, erfreut bis heute den Leser, erheitert die Gemüter – ja, sie ist aktueller denn je.

Dabei fand sie selbst es nicht gar nicht lustig, dass man über sie lacht, weil, ihr war es ernst, mit allem, was sie schrieb. Und sie hat Recht behalten, nicht zuletzt in ihrer Menschlichkeit und ihrer Kritik am Mangel derselben. Friederike Kempners hinreißendes Selbstvertrauen entwaffnet jeden, selbst wenn er zum Lachen in den Keller geht. Oder an einem Abend, wo sie aufersteht.