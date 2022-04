Bühne : Ein Abend über Marlene Dietrich

Bitburg Gastspiel des Theaters Trier in Bitburg.

(red) „Marlene“, ein Schauspiel mit Musik von Pam Gems, ist am Donnerstag, 14. April, um 19.30 Uhr in der Bitburger Stadthalle zu sehen. Stephanie Theiß verkörpert in diesem Gastspiel des Theaters Trier die Rolle der Marlene Dietrich. Das Live-Erlebnis eines Dietrich-Konzerts hinterließ bei Pam Gems einen bleibenden Eindruck: Von ihrem Platz aus hatte sie die Dietrich beobachten können, wie sie auf ihren Auftritt wartete – am ganzen Körper zitternd. Einen Augenblick später hatte sie das Publikum souverän in der Hand. Karten ab 16,50 Euro, ermäßigt ab 12,50 Euro, gibt es bei Ticket Regional, per E-Mail an info@bitburger-stadthalle.de oder unter Telefon 06561/94422-0.