Musik : Ein Ensemble, zwei Konzerte

Trier Das Parnass-Ensemble gastiert in der Tuchfabrik in Trier.

(red) Das Parnass-Ensemble gibt in der Tuchfabrik in Trier zwei Konzerte: am Samstag, 13. November, mit dem Programm „Nordlichter“ und am Sonntag, 14. November, mit dem Programm „Ostlichter“. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr. Das grenzüberschreitende Projekt dient der Völkerverständigung und der Verbreitung der Kultur und Musik der skandinavischen und osteuropäischen Länder in unserer Region. Karten: Ticket Regional