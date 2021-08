Motor : Ein Hauch von Raumschiff Orion

TRIER Opel hat seinem SUV Grandland ein neues Gesicht und viele digitale Technik spendiert.

Pate bei der Überarbeitung standen die kleineren SUV-Modelle Crossland und Mokka. Auch diesen hat der Hersteller das „X“ im Namen geklaut. Dominiert wird das überarbeitete Fahrzeug von der neuen Optik, die bei Opel den Namen „Vizor“ trägt. Auffallend dabei ist der im Vergleich zu den Vorgänger-Generationen fast schon zierlich zu nennende Kühlergrill. Er reicht bis an die Scheinwerfer heran, die es optional als Matrix-LED gibt. Festgehalten wie von einem Bilderrahmen wird das Ganze von einer Chrom-Einfassung. Vertikal angebracht sind jetzt die die Lüftungsschächte in der Schürze, an deren unteren Ende die Schneider einen angedeuteten Unterfahrschutz im Alu-Look angebracht haben. Den gelungenen Gesamteindruck vervollständigen Stöße, Radläufer und Schweller in Wagenfarbe.