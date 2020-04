Unsere Vereine : Ein Hobby, das die Welt zum Blühen bringt

KONZ Nach Schwein, Rind und Huhn ist die Honigbiene das bedeutendste Wirtschaftstier Deutschlands, denn sie übernimmt mehr als 85 Prozent der Bestäubungstätigkeit bei Wild- und Nutzpflanzen. Diese Leistung zu schützen ist die Aufgabe des 1907 gegründeten Imkervereins Konz.

Zentrum dieses Bemühens ist der im Mai 2014 fertig gestellte Lehrbienenstand am Freilichtmuseum Roscheider Hof. Hier finden regelmäßige Schulungen in Praxis und Theorie statt, sowie Vereinsveranstaltungen für Mitglieder und Gäste. Im Projekt „Imker werden“ bietet der Verein kostenlose Anfängerkurse zur Bienenhaltung an. Am Lehrbienenstand können Teilnehmer die wichtigsten Arbeiten kennenlernen. „Gerade durch diese gut besuchten Kurse wuchs unser Verein von 24 Mitgliedern in 2014 auf heute 102“, sagt Vorsitzender Walter mit Stolz. Anmelden kann man sich auf www.imker-konz.de (wenn die Corona-Pandemie überstanden ist). Vorführungen sollen schon Kindergartenkinder und Schüler von den Insekten überzeugen. Einmal im Jahr gibt es ein „Schleuderfest“, an dem frisch geschleuderter Honig probiert werden kann.