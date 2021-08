Klausen : Ein Kelly kommt selten allein

Klausen Patricia und Jimmy Kelly kommen zu Hautnah-Veranstaltungen nach Klausen – Den Auftakt im September macht Isabell Varell.

(red) Im Rahmen von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ war Joey Kelly 2019 und 2020 in Klausen zu Gast. Er war von dem Veranstaltungsort und dem Engagement so begeistert, dass er seiner Schwester Patricia Kelly und seinem Bruder Jimmy Kelly ans Herz gelegt hat auch einmal in Klausen aufzutreten. Jetzt ist es so weit: Patricia Kelly und ihre Band werden am Mittwoch, 8. September, um 19.30 Uhr auf dem alten Bolzplatz neben der Wallfahrtskirche spielen, Jimmy Kelly ein paar Tage später am Sonntag, 12. September (14.30 und 19 Uhr) in der Eberhardsklause. Eigentlich war dies nicht so geplant, aber aufgrund der Corona-Terminverschiebungen sind nun innerhalb einer Woche zwei Kellys in Klausen.