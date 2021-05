Freizeit : Ein Land kommt in Bewegung

Region Rheinland-pfälzische Bewegungstage bieten vom 18. bis 20. Juni viele Aktionen zum Mitmachen – online und vor Ort.

Fitnessstudios geschlossen, Sport im Verein stark eingeschränkt oder ganz untersagt – die Corona-Maßnahmen dürften bei so manchem für Bewegungsmangel gesorgt haben. Schließlich ist nicht jeder motiviert genug, sich alleine gegen den „inneren Schweinehund“ zu stellen. Dabei sind „ausreichende Bewegung und Sport maßgebliche Einflussfaktoren für die Gesunderhaltung, Mobilität und Prävention vielfältiger Erkrankungen“, wie es im Leitbild der rheinland-pfälzischen Initiative „Land in Bewegung“ heißt. Deren Anfänge liegen bereits weit vor Corona-Zeiten. Im Koalitionsvertrag 2016 hatte die Ampel-Koalition die Absicht erklärt, „Strukturen zu schaffen, um allen Generationen leicht zugänglich Be-wegungsangebote in ihrem Wohnumfeld zu ermöglichen“. Projektstart war dann aber erst 2020. Bereits bestehende Bewegungs- und Sportangebote sollen bekannt gemacht, neue geschaffen werden. Zielgruppe sind ausdrücklich auch Sportmuffel, also „Menschen, die aus verschiedensten Gründen bisher kaum an Bewegungs- und Sportangebo-ten teilgenommen haben“, und solche mit „besonderen Gesundheitsrisiken“ und „schlechte Gesundheitschancen“. Damit jeder mitmachen kann, sollen die Angebote auf öffentlich zugänglichen Flächen stattfinden und für die Nutzer kostenlos sein.