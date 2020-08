Motor : Ein liebevoller kleiner Kraftmeier

Die kleinste „N-Line“-Version bietet Hyundai im neuen i10 an. Darüber hinaus gibt es vier weitere Versionen. Foto: Jürgen C. Braun

Trier Die „N-Line“ des neuen i10 setzt Hyundais Bemühungen um seine Weiterentwicklung sportlicher Sondermodelle fort.

Neu hinzugekommen ist eine solche Version jetzt auch beim kleinsten Serienmodell des Autobauers, dem i10, der seit Anfang des Jahres in einer neuen Generation am Start ist. In der Ausstattung „N-Line“ ist der i10 jetzt zu Preisen ab 18 316 Euro mit einem 100 PS/74 kW starken Dreizylinder-Turbo und diversen sportlichen Applikationen zu haben. Nicht zu vergleichen mit dem i30N, der sich am Einsatz im Rallyesport anlehnt, aber ein richtig schnuckeliger, kleiner „fliegender Hasenkasten“, der auf der Straße beim Gasgeben unüberhörbar Laune macht und vor allem jungen Leuten für vernünftiges Geld ein Auto an die Hand gibt, das erstens ins Weltbild passt und zweitens mit Sicherheitsvorkehrungen aus höheren Automobil-Chargen ausgestattet ist.