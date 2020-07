konzert : Ein Mann, eine Gitarre

Trier Liederbarde ROLF singt im Brunnenhof.

(red) Wer sich direkt mit dem Vornamen vorstellt, meint es persönlich. Das kommt gut an, vor allem, wenn man allein mit Gitarre und poetischer Singer-/Songwritermusik auf der Bühne stehen möchte. Und so sicherte sich Rolf Meyer, angetreten als ROLF, beim diesjährigen Wunschbrunnenhof-Voting einen phänomenalen zweiten Platz. Am Mittwoch, 15. Juli, 19.30 Uhr, nimmt er die Zuhörer mit auf eine Reise zu seinen Vorbildern: Georges Moustaki, Hermann van Veen, Hannes Wader, Georg Kreisler, Bob Dylan oder Jaques Brel. Karten: VVK 5 Euro bei der Tourist-Information an der Portra Nigra und bei Ticket Regional.