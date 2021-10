Motor : Ein Mazda mit „Diesel-Benziner“

Mazda hat sein Kompaktmodell Mazda3 mit einem revolutionär arbeitenden Benzinmotor ausgestattet. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Fahrbericht Mazda3 Selection-Skyactiv: Kompaktfahrzeug mit Ottomotor und Verbrauchsvorteilen des Selbstzünders.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der kleine, aber technisch ungewöhnlichen Lösungen gegenüber immer sehr aufgeschlossene Autobauer Mazda macht mit einem Antriebskonzept der besonderen Art von sich reden. Der Skyactiv-X-Motor soll dem Benziner zur Sparsamkeit eines Diesels verhelfen. Mit dessen Arbeitsprinzip, der Selbstzündung. Geht das wirklich und was bietet der Kompaktwagen darüber hinaus? Wir fuhren den Mazda3 Skyactiv-X 2.0 M Hybrid.

In unserem Testwagen arbeitet ein 2.0 Skyactiv-X Motor mit 186 PS und einem maximalen Drehmoment von 224 Newtonmetern. Mit dem Vierzylinder wollen die Japaner zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Den geringeren Verbrauch des Diesels mit der Reinheit des Benziners verbinden. Mazda spricht von 20 bis 30 Prozent geringerem Verbrauch als bei einem konventionellen Benziner. Frage: Merkt man von dieser technischen Besonderheit des Triebwerks, also einem Benziner, der per Kompression zündet, als Fahrer eigentlich etwas?

Technische Daten Mazda3 Selection e-Skyactiv X L/B/H: 4,46/1,79/1,43 Meter Radstand: 2,72 Meter Leergewicht: 1395 kg Kofferraum: 358 - 1026 Liter Motor: Vierzylinder Otto Mildhybrid Aufladung: Kompression Leistung: 186 PS Hubraum: 1998 ccm Antrieb: Front Max. Drehmoment: 224 Nm bei 3000 U/min Getriebe: 6-Gang manuell Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h Verbrauch: 6,6 Liter Super E10 CO 2 -Emission: 100 g/km Basispreis: 28 290 Euro Preis des Testfahrzeugs: 34 350 Euro

Betätigt man den „Power“-Knopf (Zündschlüssel war gestern), im Mazda3 mit Mild Hybrid, dann ist eigentlich alles so, wie es immer war. Der Vierzylinder läuft leise, kraft- und schwungvoll. Das Geheimnis, das dahinter steckt, damit der Zweiliter-Benziner mit der extrem hohen Verdichtung von 16,3:1 nicht nur bei geringer Last und niedrigen Zahlen verbrennen und vor allen Dingen erst einmal starten kann ist ebenso genial wie einfach: Der Selbstzünder erhält Zündkerzen, wodurch sich die Verbrennungen kontrollieren lassen. Der Motor wechselt also zwischen Fremd- und Kompressionszündung.

Im Effizienzdisplay wird angezeigt, wann der Motor von fremd- auf zündkerzenkontrollierte Selbstzündung umschaltet. Das ist schon bei knapp 1000 Umdrehungen der Fall. Der Fahrer selbst bekommt davon nichts mit. Lediglich, wenn man im Fahrbetrieb unter geringer Last unterwegs ist, und dann beschleunigen will, wird man an die ersten eigenen Fahrzeuge erinnert: Das fühlt sich dann so an, als ob man seinerzeit den damals üblichen Choke nicht gezogen hat. Was unweigerlich dazu geführt hat, dass das Gemisch nicht fett genug war.

Alles schön und gut, aber was ist jetzt mit dem versprochenen Sparpotenzial? Im Vorgänger arbeitete ein konventioneller Sauger mit 165 PS, den wir im Test bei 7,8 Liter bewegten. Im e-Skyactiv X kamen wir jetzt bei nicht übertrieben defensiver Fahrweise auf rund 1,2 Liter weniger. Dreht man allerdings die Gänge nach oben aus, dann relativiert sich dieser Wert wieder etwas. Der sechste Gang unseres manuellen Sechsgang-Getriebes ist sehr lang ausgelegt, was im zügigen Fahren auf ebener Strecke extrem zum Spritsparen beiträgt.

Da unser Testfahrzeug ein Kurvenfreundliches Set-Up aufweist, passt der temperamentvolle Motor bestens zu dem Golf-Konkurrenten. Auch bei abrupten Lastwechseln drängt das Heck nicht mehr nach außen. Mazda hat dem Fronttriebler jetzt auch rascher ansprechende Bremsen verpasst. In Verbindung mit einer serienmäßigen Sicherheitsausstattung, zu der Spurhalter, Abstandstempomat und LED-Scheinwerfer gehören, ist das Angebot für die Basisversion ab 28 290 Euro umfangreich.

Mazda hat sein Kompaktmodell Mazda3 mit einem revolutionär arbeitenden Benzinmotor ausgestattet. Foto: Jürgen C. Braun