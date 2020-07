Internet-Fundstück der Woch : Ein Satz mit X: Mach doch mal nix

Monzingen (red) Böse Zungen im Allgemeinen und wir Eifeler im Besonderen haben es ja schon immer geahnt: Im Hunsrück ist einfach gar nix los. Was soll man da schon machen?

Gut, dass die Hunsrücker das jetzt auch selbst erkannt haben – und aus der Not eine Tugend machen: Das Naturcamp Nahetal in Monzingen bietet am Sonntag, 19. Juli, einen „Nixmachtag“ mit Beate Thome an. „Nix machen – damit meine ich kein Alltagstrott, keine Termine, kein Kinder-Taxi sein …“, erläutert die Waldpädagogin. Und so erleben die Gäste einen gemeinsamen Tag im Wald. „Es könnte sich ergeben, dass wir mit allen Sinnen wachsam und achtsam durch die Natur gehen“, kündigt Beate Thome an. Aber: „Konkret geplant haben wir: NIX!“