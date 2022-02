Kunst : Ein Schaufenster für die Kunst

Die Künstlerin Dagmar Engels mit Bürgermeister Manuel Follmann. Foto: VG Wittlich-Land/Carina Alt-Linden

Wittlich Ausstellung der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land.

(red) Die Aktion „Kunst & Kultur in den Räumlichkeiten der Verbandsgemeinde Wittlich-Land“ geht auch in diesem Jahr weiter. Den Anfang macht die Künstlerin Dagmar Engels aus Eckfeld, deren Werke Kunstinteressierte ab sofort in den Schaufenstern der Außenstelle der Verwaltung (ehemalige Commerzbank, Burgstraße) bewundern können.

Nach einem abgeschlossenen Design-Studium an der Fachhochschule Trier trat neben der freiberuflichen Arbeit als Grafikerin zunehmend die freie Malerei in den Mittelpunkt des Wirkens der 1957 in Trier geborenen Künstlerin. Dagmar Engels lebt und arbeitet im Künstleratelier AAK 1 in Eckfeld bei Wittlich.

Die Ausstellung „Land-Leben“ zeigt Werke aus dem Erfahrungshorizont eines ländlichen Umfelds. Präsentiert werden Gemälde und Leuchtobjekte.

In den abstrakten Gemälden in Acryl- bzw. Mischtechnik findet der Betrachter Tiere, Fabelwesen, Landschaften und jahreszeitliche Stimmungsbilder. Dargestellt ist dabei die persönliche Sicht der Künstlerin auf die Welt. Diese unterscheidet sich in mancher Hinsicht von der gewohnten, allgemein bekannten Realität durch eine neue Gewichtung von Dingen, Ereignissen oder durch persönliche Themenstellungen. Es geht ihr hierbei nicht um ein realistisches Abbild der Wirklichkeit, sondern vielmehr um eine durch persönliche Empfindungen und Erfahrungen angereicherte Darstellung.

Die Leuchtobjekte verdeutlichen die Vielschichtigkeit des Begriffes Leben. Jedes der Objekte setzt sich aus mehreren Ebenen zusammen. Durch den Farbwechsel der Beleuchtung treten die verschiedenen Aspekte nacheinander in den Vordergrund. Das Zusammenspiel bildet ein veränderliches, jeweils neues komplexes Ganzes. Die einzelnen Ebenen erschließen sich bei achtsamer Betrachtung und dem Fokussieren auf die einzelnen Schichten. Dargestellt sind Lebewesen aus Fauna und Flora.