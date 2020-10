Motor : Ein Skorpion zum Knutschen

Ein Signal an junge Käuferschichten: der neue Abarth 595 Pista. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Mit dem Sondermodell 595 Pista will Abarth junge Käuferschichten ansprechen.

Mit dem Abarth 595 Pista will der Hersteller im Jahr des 70-jährigen Bestehens vor allem junge Käufer ansprechen. Das Werben beginnt bereits bei der Optik des 3,70 Meter kurzen „rasenden Hasenkastens“. Die eher dezente neue Lackierung Asfalto Grau Matt wird kombiniert mit schrillen grünen Details wie etwa an den Außenspiegeln oder an bestimmten Karosserie-Anbauteilen. Auch spezielle Sitze samt Innenpolsterung tragen zum neuen, extravaganten Outfit bei. Klar, dass jugendliche Käufer auf so etwas im wahrsten Sinn des Wortes „abfahren.“