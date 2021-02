Motor : Ein SUV mit Reisequalitäten

Der Kia Sportage hat seit dem Facelift 2018 erheblich an Ausstrahlung gewonnen. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Im Fahrbericht der „Woch“ dieses Mal der Kia Sportage 1,6 Diesel mit Mild-Hybrid-System.

Um die erforderlichen EU-Vorgaben zu erfüllen, vergrößern viele Autohersteller ständig ihre Palette an Teil- oder Vollzeitstromern. Immer umfangreicher wird dabei das Angebot an sogenannten Mild.Hybrid-Fahrzeugen (siehe auch eigenen Text dazu rechts auf dieser Seite). Wir sind den Kia Sportage als 1,6 Liter Diesel mit dieser spritsparenden Technik gefahren.

Der Sportage ist sozusagen einer der „Gründerväter“ der Marke bei uns, kam bereits 1994 zusammen mit dem Sephia auf den Markt und sorgte für einen Produktionsstart in Europa. Was die wenigsten heute noch wissen: Die erste Sportage-Generation wurde seinerzeit zum Teil noch bei Karmann in Osnabrück gebaut. Seit fast 14 Jahren läuft das SUV jetzt in der Slowakei vom Band.