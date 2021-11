Musik : Ein Trio, zwei Konzerte

Bengel Das Merain-Trio aus Amsterdam gibt ein weihnachtliches Konzert und ein Konzert mit einem mehr volkstümlicheren Programm.

(red) Das Merain-Trio aus Amsterdam gibt am Sonntag, 5. Dezember, um 15 Uhr ein Weihnachtskonzert im Kapitelsaal des Karmelitenklosters Springiersbach. Mieke Manschot (Gesang und Percussion), Sandra Wallner (Violine) und Mirjam Rietberg (keltische Harfe) spielen weihnachtliche. Musik aus Irland, Deutschland, Schweden, Venezuela und dem Libanon. Karten unter Telefon 06532/2731 oder per E-Mail an musikkreis@t-online.de