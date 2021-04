Geschichte : Ein untergegangener Ort und sein berühmtester Sohn

Wallfahrtskirche „unserer Lieben Frau von Reilkirch“, etwa 15. Jahrhundert, Abbildung Seite 129 in: Walter Hauth, Trier und Nikolaus von Kues, Trier 1990. Foto: Eleonore Roth/unbekannt

Reil Reilkirch – seine Geschichte und Bedeutung. Der Maler Johann Franciscus Ermels wurde im Jahr 1641 dort geboren.

„Reilkirch“ ist ein Ruhe- und Andachtsort im Besitz der katholischen Pfarrgemeinde des gegenüberliegenden Ortes „Reil“: Hier stand ehemals die Pfarrkirche „Mariä Heimsuchung“. Der Reiler Pfarrer, Joachim Schiffhauer (Saarburg), verfasst 1962 einen Beitrag für das Kurtrierische Jahrbuch über „die untergegangene Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung in Reilkirch“. [i] Er beschreibt diese als zweischiffige gotische Kirche des 12. Jahrhunderts. Im Dokument des Reiler Pfarrarchivs heißt sie „Ecclesia Beate Marie Virginias in Rile“, die in den folgenden Jahrhunderten mehrfach umgebaut wurde.

Im Jahre 1389 wird die Kirche von Papst Bonifaz IX (1389) als Patrizium in den Rang einer Wallfahrtskirche zum Feste Mariä Heimsuchung am zweiten Juli ernannt. An diesem Tag war Markttag wie auch am Donnerstag vor Pfingsten. Letzterer findet heute noch immer in Reil statt als „Märtche“. Zur „Rylkirch“ wird sie im 15. Jahrhundert und erhält eine amtliche Bezeichnung als Pfarrei von Reil und Burg. Die Kirche wird 1842 abgerissen. Die drei Glocken von Reilkirch läuten heute mit einer vierten Glocke aus der Johanneskapelle vom Turm der heutigen Pfarrkirche zu Reil. [ii]

Das Hofgut „Kurpfälzischer Hof“ auf Reilkirchen gehörte zur Herrschaft Pfalz-Birkenfeld, und diese dem Kurfürst zur Pfalz, Karl der I. Ludwig (1617 – 1680), ein Calvinist. Die Reilkirche mit samt den Häusern von Küster und Pfarrer war zu dieser Zeit im Besitz des Domkapitels zu Trier. Das Gebiet gehörte zum sogenannten „Kröver Reich“ wozu die Dörfer Kröv, Bengel, Erden, Kinderbeuern, Kinheim, Kövenig und Reil gehörten.

„Diese Bezeichnung hat ihren Ursprung darin, dass es sich um einen alten Reichsgutkomplex handelt, der bis in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts im Besitz der Könige und Kaiser blieb – länger als die meisten anderen Besitzungen des Reiches an der Mosel. Als König Rudolf von Habsburg im November 1274 das um Kröv gelegene Reichsgut an den Grafen Heinrich von Sponheim-Starkenburg verpfändete, legte er damit auch den Grundstein für einen Interessengegensatz zwischen den Grafen von Sponheim und den Erzbischöfen von Trier, denen bei ihrem Bestreben, den Verlauf der Mosel entlang eine Verbindung zwischen ihren wichtigsten Städten Trier und Koblenz zu schaffen…“und weiter: „Nach Jahrhunderten erbitterter Auseinandersetzungen kam es (erst) 1784 zu einem Vertrag, in dem Kurtrier ein Drittel der Landeshoheit im Kröver Reich zugestanden wurde.“

Der Hof Reilkirch war bis zum Beginn des 11. Jahrhunderts in kaiserlichem Besitz von Heinrich II (1002 – 1024); dieser übertrug ihn in einer Tauschurkunde an das Stephansstift in Mainz. Von dort kam der Hof 1103 in den Besitz des Klosters Ravengiersburg bis zur Aufhebung dieses Klosters im 16. Jahrhundert. Eine Silberplastik an der Reiler Monstranz aus dem 13. Jahrhundert scheint zu beweisen, dass Kaiser Heinrich der II. die Kirche des Fiskalgutes neu erbauen ließ. Die kleine Figur der Monstranz trägt auf dem Arm das Modell der gotischen Reilkirche, was ihn als vermutlichen Stifter ausweist. (J. S., ebd.) Auf dem Gelände von Reilkirch standen neben den Hofgebäuden noch das Pfarrhaus und das Küsterhaus.

Der Friedhof auf Reilkirch wurde bis ins Jahr 1928 hinein genutzt. Die Toten von Reil wurden mit der Fähre übergesetzt. Das war besonders im Winter und bei Hochwasser ein gefährliches Unterfangen was vor langer Zeit dazu führte, dass ein Pastor beim Übersetzen mit seinen Messdienern den Tod in den Fluten fand. Heute gedenken wir hier an diesem Andachtsort unserer toten Vorfahren bei Gottesdiensten.

Johann Franciscus Ermels

Maler und Radierer

geboren 1641 in Reilkirch

gestorben 1693 in Nürnberg

Auf dem Hofgut Reilkirch verlebte der Radierer und Landschaftsmaler Johann Franciscus Ermels seine Kindheit. Er war Sohn des „geweßenen Weingärtners“ Conrad Ermelein und seiner Frau Catharina. Oben ist er zu sehen auf einem Mezzo-Tintodruck des Schabkünstlers Valentin Daniel Preißler (1735 – 1765) nach einem Bildnis von Johann Ermels, welches von Daniel Preißler (1627 – 1665) stammt. Die Inschrift auf dem Druck gibt an – vermutlich weil V. D. Preißler es nicht besser wusste – dass er in Köln geboren wurde, was nachweislich falsch ist, wie wir später erfahren werden.

Das künstlerische Werk

Als Zeichner und Radierer widmete er sich in erster Linie Landschaftsdarstellungen und Ruinendarstellungen. Einige seien genannt: „Ein Hirte und eine Hirtin“ ohne Datum (o.D.), Rötel, Universitätsbibliothek Erlangen; „Bewachsene antike Ruinen“, o.D., Feder in Braun, Rijksmuseum Amsterdam; „Ruinenlandschaft mit Hirten am Brunnen“, o.D., Germanisches Nationalmuseum Nürnberg; „Landschaft mit Wanderern und Rastenden“, Öl/Holz um 1675 Städelsches Kunstmuseum Frankfurt am Main; „Römischer Altar“, Radierung 1673, „Blick in die Ruinen des Kolosseums“, Radierung 1673 Graphisches Kabinett der Universität Trier.

Als Maler gehört er zu den sogenannten „Italianisanten“ des 17. Jahrhunderts deren Werke sich überwiegend an der italienischen Landschaftsmalerei orientierten. Ermels selbst war nie in Italien, rezipierte die Motive und Reiseeindrücke der Künstler seiner Zeit z. B. von Jan Both, die mit Szenen eines imaginären Südens mit arkadischen idyllischen Radierungen und Gemälden den Geschmack des wohlhabend gewordenen Bürgertums bedienten. Sie malten „das Licht“, Sehnsuchtsorte des arkadisch verstandenen Südens. Der Katalog mit dem Titel „Von der Mosel nach Arkadien, Johann Franciscus Ermels (1641 – 1693) als Künstler in seiner Zeit“ enthält ausführliche Beiträge zur Kunstgeschichte.

Ist die Mosel, seine Heimat, nicht auch eine arkadische Landschaft, hier ist sein Geburtsort.

Die Familie Ermels aus Reilkirchen

Die Heiratsurkunde von Johann Franciscus Ermelein mit Johanna Haltern im Kirchenbuch der lutherischen Gemeinde St. Sebaldus in Nürnberg, weist ihn aus als Sohn des Conrad Ermelein, „geweßenen Weingärtners zu Reilkirchen in dem Chur Trierischen Gebieth“.[iii][iv]

Die Recherche der Verfasserin im Pfarrbuch von Reilkirch im Bistumsarchiv Trier war nicht erfolgreich hinsichtlich einer Angabe zu seiner Geburt/Taufe in Reilkirch. Das Pfarrbuch wurde sehr ordentlich vom damaligen Pastor, Quirinius Fritzen, von 1632 bis zu seinem Tode 1659 geführt. Eine Heirat von Conrad und Catharina findet sich, wenn sie noch katholisch geschlossen wurde, nicht im Pfarrbuch Reilkirch - ebenso wenig wie deren Taufen, denn diese hätten vor der Zeit von 1630 liegen müssen, dem Beginn der Aufzeichnungen. Eheschließungen und Sterbefälle wurden von Pastor Fritzen nicht eingetragen, oder sie sind nicht mehr vorhanden. Dies heißt, Johann Franciscus Ermels wohnte im katholischen Kurtrier, wie er selber bei seiner Heirat in Nürnberg angibt. Der Hinweis auf Ermels Herkunft von Reilkirchen stammt auch von seinen Biografen Joachim von Sandrart (1675) und Johann Gabriel Doppelmayr (1730). Die Quellenlage besagt, dass im „Enkircher Familienbuch [v] ein Conrad Ermel von Reyhl, Tagelöhner, „jetziger Zeit Führger zu Kebenich“ vermerkt ist, der „vor“ 1652 Catharina heiratete, jedoch nicht in Enkirch. Mit Catharina hat er (außer Johann, der 1641 geboren wurde) weitere Kinder, die in Enkirch lutherisch getauft werden: Anna Catharina (1652 – 1690), Barbara Margarethe (1654 – ?) Georg Ludwig 1655 – ?) Johannes Gerhard (1659 – 1662) Maria Johannata (1661 – ?). Johann Ermels ist elf Jahre alt als seine Eltern 1652, bei der Geburt seiner Schwester Anna Catharina als Lutheraner registriert werden nach ihrem Umzug von Reilkirchen nach Enkirch. Seine Kindheit verbrachte er inmitten der kurtrierisch katholisch geprägten Umgebung. Die Eltern Catharina und Conrad mussten den frühen Tod einiger ihrer Kinder beklagen. Barbara und Georg erreichten vermutlich kein Heiratsalter, ein Todesdatum ist im Kirchenbuch zu Enkirch jedoch auch nicht vermerkt. Vielleicht verließen sie aber ihr Heimatdorf so wie ihr Bruder Johann. Maria heiratet mit 24 Jahren Hans Peter Klemm. Johannes Gerhard stirbt im Alter von zwei Jahren, neun Monaten und neun Tagen. Hat man ihm bei seiner Geburt 1659 den Vornamen in Erinnerung an seinen älteren Bruder gegeben, der schon längst hat die Heimat verlassen müssen?

Die Ermels und Irmelen in Reil, Verwandte von Johann Franciscus Ermels

Ein Johannes Ermelen heiratet am 25.8.1642 Catharina Ilgen in Reil. Ein weiterer Johannes Ermelen hat mit seiner Frau Margarethe die Kinder Anna Catharina, getauft 29.11.1644, Johannes Jacobus 14.7.1648, Johannes 2.2.1650, Maria 29.3.1651, Mathias 9.10.1659.[vi] Es könnte sein, dass der Vater dieser Kinder, Johannes Ermelen, ein Bruder des Vaters von Johannes Franciscus, Conrad Ermelen ist. Im Pfarrbuch von Reilkirch, finden sich zu Lebzeiten der Ermels zahlreiche „Irmelen“, eine Familie die schon lange ansässig ist, und – wie die Steuerliste aus dem Jahre 1544 belegt[vii], keine Armen waren. Der letzte Irmelen, Martin, ist 1820 im Familienbuch von Reil aufgeführt.

Nach Information von Herrn Professor Erwin Schaaf, Kinderbeuern, gibt es Steuerlisten nur bis etwa 1621 und dann erst wieder ab 1656. Plünderungen und die Raubzüge durch vagabundierende Soldaten und Heimatlose dauerten noch nach 1648 an (Westfälischer Frieden nach dem Dreißigjährigen Krieg), und ließen kaum geordnetes Verwaltungshandeln wie das Eintreiben von Steuern zu; die Moselaner hatten Mühe sich selbst zu erhalten.

Johann Ermels

Kindheit und Lehrjahre

Die Kindheit war im 17. Jahrhundert mit etwa zwölf Jahren zu Ende. In dieser Zeit wurden Kinder früh zur Arbeit in Feld und Flur herangezogen, Johann als Hütejunge schon mit vier oder fünf Jahren – vielleicht zusammen mit den Kindern des Küster-Ehepaares Heinrich und Gertrud Fritzen: Quirinus, Maria, Johann und Peter, die in seinem Alter waren.

Im Jahre 1652 wird der Vater im Pfarrbuch von Enkirch nun als „Conrad von Reyhl, Tagelöhner, „jetziger Zeit Führger zu Kebenich“ geführt. Reil selbst gehörte zum „Kröver Reich“, welches der Kurfürst zu Trier, als seinen Besitz katholisch hieß. So erklärt sich auch, wieso Johann bei seiner Eheschließung in Nürnberg als Herkunftsort „Kurtrier“ angibt und nicht die Grafschaft Sponheim.

Es waren schlimme Zeiten kurz nach dem „Dreißigjährigen Krieg“. Wie mag es den Ermels ergangen sein? Hatten sie ihr Land in der Not verkaufen müssen und war Conrad deshalb „nur“ noch als Tagelöhner in den Weinbergen tätig und später als Fährmann zu Enkirch?

Lehrjahre bei einem Meister im 17. Jahrhundert

Mit zwölf, spätestens mit 14 Jahren wurden die Buben zu einem Lehrmeister gegeben, dem Lehrgeld für die Ausbildung bezahlt werden musste. Das war keine unerhebliche Auslage. So heißt es in einem Nürnberger Dokument von 1618, dass einem Meister dort 60 Gulden Lehrgeld für vier Jahre bezahlt werden musste. Wie war es da dem Weingärtner oder auch Tagelöhner Conrad und seiner Frau möglich, ihren begabten Sohn zur Lehre geben zu können? Wahrscheinlich ist es, dass Johann mit zwölf Jahren als Schiffsjunge auf einem der Frachter oder Pilgerschiffe, die auf Reilkirchen anlegten, arbeiten musste. Sein Vater war seit 1652 Fährmann, da kannte er die Schiffer auf der Mosel. Die Eltern waren arm, und es war nicht ungewöhnlich, dass ihre Kinder früh als Arbeitskraft zum Lebensunterhalt beitrugen oder – wie hier, wo es wenige Verdienstgelegenheiten gab – die Heimat verließen, nach dem Motto der Bremer Stadtmusikanten: „überall ist es besser als hier“. So kam er vielleicht nach Köln und fand am Hafen Aufnahme und Arbeit in einer Kölner Familie oder sogar gleich in der Meisterwerkstatt von Johann Hulsmann, wo er zunächst beim Reinigen der Werkstatt Zugang zu Pinsel und Farben, so sein Talent entdeckte und später dann seine Ausbildung zum Historienmaler beginnen konnte.