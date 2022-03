Weinarchitekturwochenende : Ein Wochenende rund um Wein und Architektur

Mosel Via Mosel‘ lädt zu grenzüberschreitendem Projekt ein: Weingüter und Weinorte öffnen Türen und Tore.

(red) Die Initiative Via Mosel freut sich, Einheimische und Gäste am Samstag und Sonntag, 12. und 13. März, zum zweiten großen Weinarchitekturwochenende einzuladen.

Via Mosel‘ ist das erste grenzüberschreitende weintouristische Angebot Europas. Ursprünglich im Zuge eines Interreg-Projekts von Terroir Moselle initiiert, vereint es heute die drei Moselnationen Frankreich, Luxemburg und Deutschland, indem es die Weinarchitektur in den Fokus rückt. Besucher sind das ganze Jahr über in den Weingütern und -orten willkommen. Die von einer Fachjury verlesenen schönsten und beeindruckendsten Objekte und Dörfer freuen sich über interessierte Besucher.

Insgesamt 47 Destinationen zeigen von Toul bis Winningen das Moseltal aus einer neuen Perspektive. Ob eine architektonische Fahrradtour mit einem Architekten gewünscht ist, eine Betrachtung von Trockenmauern bei Jazzmusik oder eine genussvolle Weinreise in einem Schiffsrestaurant: Nur an der Mosel ist es möglich, solche Aktivitäten in zwei Tagen in drei Ländern zu erleben.