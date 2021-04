Unsere Vereine : Eine Chance für arme und kranke Kinder in Ägypten

Das Zentrum in Luxor umfasst drei Etagen und ein 500 Quadratmeter großes Grundstück. Foto: Die Kleine Pyramide

Trier/Luxor (red/daj) Es sind Geschichten wie diese, die die Mitglieder des Vereins „Die kleine Pyramide“ stolz machen und ihnen zeigen, dass sich ihr Einsatz lohnt: „Wir freuen uns, Ihnen heute ,unseren‘ neuen Studenten vorstellen zu können, für den wir gerade eine Studienpatin gefunden haben“, heißt in einem aktuellen Facebook-Eintrag des Vereins: Der junge Mann auf dem beigefügten Foto heißt Ahmed Hassan, kommt aus einer armen Familie im ägyptischen Luxor, hat im vorigen Jahr ein gutes Abitur absolviert und konnte so ein Studium der Informationstechnologie in Kairo beginnen.

Ahmeds Familie könnte die Kosten inklusive der Miete für das Studentenwohnheim nicht alleine aufbringen. Also sind der Trierer Verein und seine ägyptische Partnerorganisation eingesprungen. Ahmeds Schwester Karima, die Medizin studiert, gehört bereits seit drei Jahren zu den jungen Menschen, die mithilfe der Spenden von inzwischen 230 Paten unterstützt werden.

Die Zahl der „normalen“ Patenschaften für arme und kranke Kinder sowie deren Familien hat nach Angaben des Vereins gerade die Marke von 300 überschritten. Von der monatlich ausgezahlten finanziellen Unterstützung können beispielsweise Schulmaterialien sowie Gebühren für Kindergarten oder Nachhilfeunterricht finanziert werden. Die Beiträge der Paten­eltern werden auch zur Unterstützung der medizinischen Versorgung verwendet. Kinder und Familien erhalten eine medizinische Rundum-Betreuung durch eigenes Fachpersonal sowie Vermittlung zu externen Spezialisten oder in Kliniken.

Info Die kleine Pyramide: Zahlen, Daten, Fakten 1998: Gründung in Trier April 2005: Registrierung in Ägypten, Anerkennung als NGO, Name des Tochtervereins: The Small Pyramid Organization Luxor Mai 2013: eigenes Zentrum in Luxor; 500 m² Gesamtgrundstück; 330 m² bebaute Nutzfläche 150 Mitglieder, 230 Paten Kontakt: Die kleine Pyramide e.V. Ottostraße 21a, 54294 Trier Telefon: 0651 170 60 19 E-Mail: info@die-kleine-pyramide.de Internet: www.die-kleine-pyramide.de Vorstand Trier: 1. Vorsitzende: Ingrid Wecker, Konz 2. Vorsitzender: Willi Koll, Trier Geschäftsführer: Karl-Rainer Heiderich, Trier Schriftführerin: Doris Welter-Grimm, Trier Schatzmeisterin: Gabriele Machemer, Saarburg Kassenprüfer: Dieter Friedrich, Trier Stellvertretende Kassen­prüferin: Elfriede Kuhnle Beisitzer: Elvira Dupré, Trier; Ralf Becker, Konz; Gerhild Scholzen-Wiedmann, Trier Vorstand Luxor: Präsident: Ahmed Ammar Vizepräsident: Willi Koll Schatzmeisterin: Hind Nadi Sekretär: Dr. Hosam el Azab Beisitzer: Ahmed Abul Hagag; Mustafa Hassan; Ingrid Wecker Spenden Luxor 2019: Gesamtausgaben: 3,08 Millionen Ägyptische Pfund (171 000 Euro) davon 46 % Patenbeiträge an die Patenkinder; 28 % medizinische, therapeutische und soziale Hilfe; 21 % Investitionen (medizinisches Equipment, Lehrmittel), Reparaturen; 5 % administrative Kosten (Löhne, Sozialleistungen, Bürobedarf, Fahrtkosten)

Gefördert werden die Kinder außerdem durch gemeinsames Musizieren, Singen oder Proben von kleinen Theaterstücken. Ziel des Vereins ist auch der Aufbau von Ausbildungs- und Förderprogrammen für Kinder und Mütter wie: Englischkurse, Computerkurse, Lese- und Schreibkurse für Mütter sowie Handarbeits- und Nähkurse. Hinzu kommt Hilfe bei der Verbesserung der häuslichen Situation. Nicht zuletzt engagiert sich die kleine Pyramide für die Förderung des kulturellen Austauschs und der Völkerverständigung, unter anderem durch Besuche der Paten bei ihren Familien und gemeinsame Feste.

Bildung ist neben der Gesundheit das zweite große Anliegen des Vereins, der seit 2013 über ein eigenes Gebäude auf einem 500 Quadratmeter großen Grundstück verfügt. In diesem Zentrum mit 330 Quadratmetern Nutzfläche gibt es im Erdgeschoss einen Therapie- und Gymnastikraum, im ersten Stock Schulungs- und Büroräume sowie ein Arztzimmer. In der zweiten Etage befindet sich ein Atelier, in dem die Frauen der betreuten Familien Nähen und andere Handarbeiten erlernen. Insgesamt 17 Angestellte arbeiten im Zentrum, einige davon in Teilzeit – als Kinderarzt, Physio- und Sprachtherapeuten, Sozialarbeiter, Sonderpädagogen, Anwalt, Kinderbetreuer, Buchhalter oder Zentrumsleiter.

Kinder mit Behinderungen erhalten bei Bedarf Sprach- und Physiotherapie sowie eine Ausstattung mit technischen Hilfsmitteln wie Prothesen, Rollstühlen oder Hörgeräten.

Physiotherapeut Nuby bei der Muskelstimulation einer jungen Patientin. Foto: Die Kleine Pyramide

Für Kinder gibt es Spiel- und Bildungsangebote. Foto: Die Kleine Pyramide

Für die Physiotherapie steht unter anderem eine Vibrationsliege zur Verfügung. Foto: Die Kleine Pyramide

Das Kernteam des Zentrums in Luxor. Foto: Die Kleine Pyramide

Die Internistin Dr. Ashrakat kümmert sich um die medizinische Versorgung der kleinen Patienten. Foto: Die Kleine Pyramide

Ahmed Ammar, Präsident der Partnerorganisation in Luxor, an seinem Schreibtisch. Foto: Die Kleine Pyramide

Die Logopädin und Sonderpädagogin Sara unterstützt die Kinder im Zentrum. Foto: Die Kleine Pyramide

Für Fahrten oder Ausflüge steht ein Kleinbus bereit. Foto: Die Kleine Pyramide

Für Frauen werden Handarbeitskurse angeboten. Foto: Die Kleine Pyramide

Ahmed Hassan und seine Schwester Karima können dank der Unterstützung des Vereins studieren. Foto: Die kleine Pyramide

Karima Foto: Die kleine Pyramide