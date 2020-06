Internet-Fundstück : Eine sonderbare Zeit

Trier (red) Mit „Diese Zeit ist sonderbar“ beginnt der Refrain des von Stefan Dietz, Musiklehrer am Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasium Trier, komponierten Songs zur Corona-Zeit. Inspiriert von den neuen Erlebnissen, die durch die Kontaktverbote und auch die Schulschließung entstanden sind, fasst Dietz die von vielen empfundenen Auswirkungen der getroffenen Maßnahmen in einem poppigen Rocksong zusammen.

Marie Menzel, Schülerin in der Jahrgangsstufe 11 sowie Sängerin der AMG-Combo, leiht dem Song ihre Stimme. Dietz komponierte den Song nicht nur, sondern spielte eine Vielzahl an Instrumenten im Studio selbst ein, sang Chor-Stimmen für den Background-Gesang ein, nahm den Hauptgesang auf und mischte alles für die veröffentliche Version ab. Sinan Narin, Mathematiklehrer am AMG, spielte in einer zusätzlichen Session die Schlagzeugspur ein.