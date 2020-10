Ausstellung : Eintauchen in die Geschichte einer ganz besonderen Uni

Trier Im Stadtmuseum Simeonstift ist ab Sonntag, 25. Oktober, die Ausstellung „Ein besonderer Ort. 50 Jahre Universität in Schlaglichtern“ zu sehen.

(red) Zum Wintersemester 1970/71 öffnete in Trier wieder eine Universität ihre Hörsäle – nachdem 172 Jahre zuvor die alte Trierer Universität geschlossen worden war. Das Stadtmuseum Simeonstift zeigt anlässlich des 50. Jahrestags der Wiedergründung in Zusammenarbeit mit der Universität Trier ab 18. Oktober eine Ausstellung über die bewegte Geschichte der Hochschule.

„Universitätsstadt Trier“ – so liest man es ganz selbstverständlich auf den Schildern am Ortseingang. Und tatsächlich ist Trier ohne Uni und Studierende heute kaum vorstellbar. Dabei liegen die 172 Jahre, in denen die Stadt ohne Universität war, noch nicht lange zurück: 1798 wurde die alte Trierer Uni von den französischen Herrschern geschlossen – das Ende einer über 300-jährigen Institution. Es dauerte mehr als eineinhalb Jahrhunderte, bis in Trier wieder eine Universität Studierende empfangen sollte: 1970 wurde die Uni Trier wiedereröffnet. Als moderne Campus-Uni fand sie zunächst auf dem Scheidershof und dann auf der Tarforster Höhe ihren Platz. Mittlerweile ist sie eine feste Größe in der Hochschullandschaft.