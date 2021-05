Muttertag : Erdbeer-Rhabarber-Schmetterling

(red) Bei diesem dekorativen Obstkuchen werden Mütterherzen höher schlagen.

Rhabarber waschen, putzen, die Schale aber nicht abziehen. Den Rhabarber in kleine Stücke schneiden und beiseite stellen. Für den Teig Mehl, Speisestärke und Backpulver in einer Schüssel mischen. Margarine, Eier, Butter-Vanille-Aroma, Zucker und Vanillezucker dazugeben und zu einem glatten Teig rühren (etwa 3 Minuten rühren). Die Rhabarberstücke unterheben und gut mit dem Teig vermischen. Den Teig in die Springform geben und für 30 bis 40 Minuten (Stäbchenprobe) backen und vollständig abkühlen lassen.