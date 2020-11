Ernährung : Ernährungs-Mythen aufgedeckt

(red) Viel trinken hilft beim Abnehmen“ und „Dunkles Brot enthält immer Vollkorn“ – das sind nur zwei Beispiele für Ernährungs-Mythen. „Solche ernährungsbezogenen Aussagen sind allgegenwärtig und halten sich beharrlich.

Viele Menschen kaufen dunkles Brot, da sie annehmen, dass es auf jeden Fall Vollkorn enthält. Das ist leider ein Irrtum. Die braune Farbe kommt nicht zwangsläufig vom Vollkornmehl, sondern kann auch von dem Lebensmittelfarbstoff Zuckerkulör stammen. „Vollkornbrot ist zum einen am Wortteil „Voll“ wie in Vollkorngetreide, Vollkorn oder 100 Prozent Vollkornweizen, zum anderen an Zutaten wie Vollkornweizenmehl, Vollkornhaferflocken oder Vollkornmais in der Zutatenliste zu erkennen“, erklärt Dr. Annette Neubert. „Vollkornbrot wird aus mindestens 90 Prozent Roggen- und Weizenvollkornerzeugnissen hergestellt und enthält mehr wertvolle Nähr- und Inhaltsstoffe als Weiß- oder Mischbrot. Der Ballaststoffgehalt von Vollkornbrot ist beispielsweise fast doppelt so hoch wie der von Mischbrot.“ Zudem weist es einen höheren Gehalt an Vitamin B6 sowie den Mineralstoffen Kalium, Magnesium, Eisen und Zink auf. Tipp: Beim nächsten Mal an der Brottheke einfach mal nach „reinem“ Vollkornbrot fragen.