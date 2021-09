Kunst : „Erspieltes“

Daun Neue Ausstellung in der Galerie Augarde.

(red) Die Galerie Augarde in Daun präsentiert unter dem Titel „Erspieltes“ mit Stefan Noss aus Remagen (Malerei) und Václav Pokorny aus Prag zwei Künstler, in deren Werk dem spielerischen Moment besondere Bedeutung zukommt – ganz im Sinne Friedrich von Schillers: „Der Mensch spielt nur, wo er in der vollen Bedeutung Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Zur Vernissage am Freitag, 24. September, um 19 Uhr gibt Beatrice Fermor eine Einführung in die Ausstellung. Die Künstler sind anwesend. Fotos: Galerie Augarde