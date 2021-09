Freizeit : Fahrradspaß auf 17 Kilometern Länge

Extra

Am Vorplatz der Dreys-Halle in der Talstrasse in Dreis kommen die Jüngsten gleich voll auf Ihre Kosten: Geführtes Pferdereiten, Hüpfburg und Kicker können nur noch vom Gewinn einer der zwei mögliche Ballonfahrten gekrönt werden. Zusätzlich erfährt man allerlei Wissenswertes rund um die Biene und deren Erzeugnisse. Am frühen Nachmittag wird Kaffee und Kuchen serviert, und der Musikverein Dörbach-Dreis sorgt am späten Nachmittag für die musikalische Unterhaltung.

In Salmtal veranstaltet der Förderverein Kita Salmtal am Kunstrasenplatz Salmrohr eine Kinderolympiade. Am Nachmittag spielen die örtlichen Musikvereine ihre schönsten Stücke zu Kaffee und Kuchen. Zur herzhaften Stärkung gibt es Leckeres vom Grill und Flammkuchen. An der Feuerwehrzufahrt/Ecke Kita erwartet der MGV Dörbach seine Gäste mit einer Keltergrillstation, regionalen „Schmeeren“ sowie passend zur Jahreszeit einen Stand mit Wein, Federweißem und Zwiebelkuchen. Am Kletterturm, unmittelbar am Radweg in Richtung Sehlem gelegen, bieten die Freunde vom Verein Kletterpfeiler Salmtal betreutes Klettern für Kinder und interessierte Einsteiger an.

In Sehlem steht die Feuerwehr mit einem Grillstand am Feuer und mit kühlen Getränken zum Löschen des Radler-Durstes bereit. Für Kinder wird eine Dorf-Rallye veranstaltet – das Team im bereitstehenden Bürgerbus informiert darüber.

In Esch spielt sich alles am behindertengerechten Dorfplatz in der Brunnenstraße ab: Es werden kleine Spiele, Kicker und ein Glücksrad angeboten. Auch dort kümmert sich der Förderverein der Kita mit Getränken, Kaffee und Kuchen und selbstgebackenen Waffeln um das leibliche Wohl der Gäste. Wie in jedem Jahr ist zudem eine Erste-Hilfe-Station eingerichtet.

Der Weinort Rivenich bietet an der Bürgerhalle in der Moselstraße in Kooperation mit mehreren Vereinen örtliche Weine mit Flammkuchen, hausgemachte Fleischvariationen und Kaffee und Kuchen an. Für Kinder bieten die Hüpfburg und Bastelaktionen Spaß und Unterhaltung. Zusätzliche Parkplätze stehen am Orteingang zur Verfügung.

An der letzten Station in Klüsserath, wo die Salm in die Mosel mündet, können die Radler in Straußwirtschaften und Winzerbetrieben einkehren oder sich an der Alten Ökonomie mit Wild, Fisch und anderen Köstlichkeiten bewirten lassen. Für Musik ist ebenfalls gesorgt. Das Auto kann im Moselvorland und in der Dammstraße abgestellt werden.