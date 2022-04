Theater : Fest für den Tanz und die Freundschaft

Trier (red) Am Samstag, 23. April, findet um 19.30 Uhr im Theater Trier die Premiere von „4x4“, ein theaterübergreifender Ballettabend zu Vivaldis „Die Vier Jahreszeiten“, statt. „4x4“ ist ein Fest für den Tanz und für die Freundschaft.

In Trier entstand „Frühling“ von Simone Sandroni, „Sommer“ choreografierte der Heidelberger Tanzchef Iván Pérez mit Tanz Bielefeld, Stijn Celis, Ballettdirektor in Saarbrücken, schuf mit dem Heidelberger Ensemble „Herbst“, und Roberto Scafati kreierte „Winter“ mit dem Ensemble des Saarländischen Staatstheaters.

So entsteht ein vierteiliger Abend, der die unterschiedlichen Handschriften von vier renommierten Choreografen miteinander vereint und die vielseitige Gestalt des zeitgenössischen Tanzes an den deutschen Stadt- und Staatstheatern feiert.

Nach der Uraufführung in Saarbrücken war „4x4“ in Heidelberg und Bielefeld zu sehen und endet seine Aufführungsreihe in Trier. Die Aufführungen finden am Samstag, 23. April, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 24. April, um 18 Uhr im Großen Haus statt.