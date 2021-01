Essen & Trinken : Feuer frei: Wintergrillen mit Chicorée – ein kulinarisches Feuerwerk

Berlin Gegrillter Chicorée mit Zucchini und cremiger Polenta schmeckt nicht nur Vegetarier.

Botanisch gesehen, ist der auch als Wegwarte bekannte Chicorée eine Kulturform der Zichorie. Und dann wird es auch schon ein wenig komplizierter. Denn der Chicorée, wie wir ihn kennen, ist ein Spross und wächst nicht einfach so an der Pflanze. Bei der Zichorie werden daher zunächst die Rüben bzw. Wurzeln geerntet, die unmittelbar danach ins Kühllager kommen. Aus diesen Zichorienwurzeln treiben dann – in absoluter Dunkelheit – die Chicorée-Sprossen aus. Nach gut drei Wochen sind sie ausgewachsen, werden vorsichtig geerntet, gesäubert und in Lichtschutzpapier verpackt. So kommen Sie dann in den Handel. Dank der lichtgeschützten Produktion in klimatisierten Räumen sind die deutschen Produzenten unabhängig von der Witterung und können das ganze Jahr über eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren.