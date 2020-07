Essen & Trinken : Flammkuchen im grünen Gewand

Der Elsässer Klassiker vegetarisch-mediterran.

(red) Der Geruch eines frischen Flammkuchens und das knusprige Gefühl beim Hereinbeißen – ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Das herzhafte Gebäck sticht nicht nur aufgrund der außergewöhnlichen Teigfarbe hervor, sondern ist in der Zusammensetzung auch sommerlich lecker. Für den grünen Teig wird Rucola mit Rapskernöl zu einem Püree verarbeitet und anschließend mit Mehl, Wasser, etwas Salz und zwei Eigelb zu einem glatten Teig verknetet. Frisches Gemüse wie Fenchel, Möhren und Zucchini verleihen dem Flammkuchen in Kombination mit Feta und frischen Kräutern den besonderen Pfiff, der nicht nur Vegetarier anspricht. Fenchel ist der heimliche Star der mediterranen Küche. Die Gemüseknolle hat ein süßliches Aroma, schmeckt leicht nach Anis und enthält zum Beispiel doppelt so viel Vitamin C wie die gleiche Menge Orangen. Im Körper unterstützt Vitamin C unter anderem den Aufbau von Bindegewebe, Zahnfleisch und Knochen. Auch Herz und Muskeln werden durch Fenchel gestärkt, da die Knolle einen hohen Anteil an Vitamin B1 aufweist. Nicht zuletzt ist das Gemüse mit 24 Kalorien pro 100 Gramm kalorien- und fettarm.