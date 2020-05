Motor : Flirten mit der Prinzessin auf der Erbse

BMWs neues Sportcoupé M2 Competition ist das Nachfolgemodell des BMW M2. Foto: TV/Jürgen C. Braun

TRIER Im Fahrbericht der WOCH dieses Mal eines der letzten richtigen Spaßautos: Der neue BMW M2 Competition.

Der Buchstabe „M“ steht bei Autos der Marke BMW für Fahrfreude pur – für alles, was sich an die zahlreichen Motorsport-Engagements der Münchner in der Tourenwagenszene und in den Langstreckenserien anlehnt. Regelmäßige Besucher der Nürburgring-Nordschleife können davon mit großer Begeisterung ein Lied singen. Unser heutiges Testfahrzeug bereichert das Angebot von BMW-M im Kompaktbereich. Der BMW M2 Competition ersetzt den bisherigen M2.

Und er wirft damit auch die Frage auf: Gibt es noch echte Spaß­autos? Fahrzeuge also, die den haus­eigenen Slogan von der Freude am Fahren vermitteln können? Die bei Puristen nicht auf Ablehnung stoßen? Die dennoch keine bockigen, un­beherrsch­baren Rodeo-­Manieren zwischen Dämpfern und Gelenkwellen offenbaren und noch richtige Arbeit am Lenkrad erfordern?

Technische Daten BMW M2 Competition Ausführung: viersitziges Sportcoupé Länge/Breite/Höhe: 4,46 / 1,85 / 1,41 Meter Radstand: 2,69 Meter Leergewicht: 1650 Kilogramm Zuladung: 360 Kilogramm Kofferraum: 390 Liter Motor: 6-Zylinder-Benziner, Reihe Aufladung: Abgasturbolader Leistung: 301 kW/410 PS Drehmoment: 550 Nm bei 2350 U/min Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h Antriebsart: Hinterrad Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplung CO 2 -Ausstoß: 206 g/km Schadstoffeinstufung: Euro 6 d-Temp Preis: ab 65 800 Euro

Unter dieser Prämisse fuhren wir den BMW M2 Competition. Das kompakte Sportcoupé aus dem Süden ist damit nicht wie bei M3 und M4 eine Sonderedition. Die 410 PS starke, ganz vom Rennsport infizierte „Donnerbüchse“ ist das Nachfolgemodell des BMW M2. Der M2 Competition ist eine sensationelle Verheißung – egal, aus welchem Blickwinkel man diesen gedrungenen Kraftsportler mit dem aufgeladenen Reihen-Sechszylinder auch betrachtet.

Kürzer als M3 oder M4, erinnert der M2 Competition mit seiner breiten muskulösen Masse aus konkaven und konvexen Formen ein wenig an die ersten Ausgaben des BMW M3. Und das ist immerhin schon einige Jährchen her. BMW-M ist nicht nur ein Meisterwerk der Haute-Couture-Blechkleid-Schneiderei gelungen.

Die Münchner vertrauen auch beim Antrieb jenen technischen Voraussetzungen, die sie groß gemacht und ihnen ein unverwechselbaren Charakter mit auf den asphaltierten Lebensweg gegeben haben: Strotzende Power aus einem vorne längs eingebauten Reihensechszylinder, zusätzlich von einem Turbolader beatmet. Und natürlich hat der Zweitürer Heckantrieb.

Die urwüchsige Kraft, die aus diesem Aggregat resultiert, fühlt sich am kleinen, sehr griffigen Lenkrad, das jede Menge Rückmeldung offeriert, gierig nach Mehr an. Der M2 Competition ist kein Geradeaus-Renner, den bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag niemand mehr einholt.

Begleitet von einem Sound, der sich zum Ausschütten diverser Glückshormone eignet, wartet ein solches Fahrzeug eigentlich nur darauf, zum wilden Drift-Twist freigelassen zu werden. Das wird, um es deutlich zu sagen, in diversen Shows solcher Art auch von Könnern praktiziert . Wir bemühten uns beim Fahrbericht für die WOCH um einen zwar ambitionierten Stil, allerdings im Rahmen dessen, was die Straßen­verkehrs­verordnung unter www.stvo.de regelt.

Es sind dabei nicht einmal die 410 Pferdestärken des 1650 Kilo leichten Coupés, sondern vielmehr das maximale Drehmoment von 550 Newtonmetern, das den Sprint entweder mit Doppelkupplungsgetriebe oder Schalt-Paddeln zum Erlebnis werden lässt. Fahren im Grenzbereich ist bei diesem Auto wie Flirten mit der Prinzessin auf der Erbse.

Selten haben wir ein Auto bewegt, dass einen solchen Mix aus Leistung, Gewicht, Fahrwerkseigenschaften und Handling-Performance aufweist. Nie unbeherrschbar im Rahmen der Legalität – auch dank elektronischer Fesseln. Aber auch so konfiguriert, um erahnen zu können, dass die Hymne von der Ode an die automobile Freude noch nicht ganz ausgesungen ist, wenn ein wirklicher Könner des Driftvergnügens am Werk war.

Der gedrungene Kraftsportler ist aus jedem Blickwinkel eine Verheißung. Foto: TV/Jürgen C. Braun