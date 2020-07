Motor : Ford bläst zur „E-tacke“

Der Kuga ist in drei verschiedenen Stufen der Hybridisierung erhältlich. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Autobauer investiert Milliarden in elektrische Zukunft – Abkehr vom Diesel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen C. Braun

Ford bläst zur Elektro-Offensive. Nachdem der Autobauer schon Modelle wie den Transit und den Tourneo Custom PHEV im Nutzfahrzeugbereich vorgestellt hat, bleibt es aber bei der „E-tacke“ nicht bei Kasten-, Pritschen- und Lieferwagen sowie Kleinbussen und Hochdachkombis. Die Kölner legen nun in fast jedem Segment der Pkw-­Varianten nach. Angefangen vom rein unterstützenden Mild-­Hybrid, über Plug-in- und Vollhybride bis zu vollelektrischen Stromern.

Schon in knapp eineinhalb Jahren will man 18 Modelle mit einem sogenannten „elektrifizierten Antrieb“ in Europa auf dem Markt haben. Dass dabei die „milden“ Hybride, die nur eine unterstützende Funktion haben und nicht wirklich von alleine mobilitätsfähig sind, mitgezählt werden, mag man den Marketingstrategen des Hauses da bei ihren Zukunftsplanungen durchaus zugestehen. Denn auch diese Fahrzeuge säumen den Weg nicht nur, sie beschreiten ihn mit. Und im Jahr 2022 soll die Anzahl der elektrifizierten Modelle dann überwiegen bei dem, was Ford so im Angebots-Portfolio für unsere Straßen hat.

Um dem zukünftigen Masterplan ein Gesicht zu verleihen und ein deutliches Ausrufezeichen zu setzen, soll im nächsten Jahr mit dem ein ganz besonderer, weil sportlicher und emotionale angehauchter Wagen, den Anfang bei den „Vollstromern“, also den rein batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen, machen. Der Mach-E soll je nach Kapazität der Batterie eine Reichweite haben, die mindestens 420 und höchstens 650 Kilometer beträgt. Ford und Volkswagen gehen auf dem Weg in die elektrische Zukunft Hand in Hand. Denn auf der sogenannten MEB-Plattform (Modularer E-Antriebsbaukasten) der Wolfsburger basieren weitere bis zu 600 000 elektrifizierte Personenwagen, die das Unternehmen in Zukunft herstellen möchte.

Den Anfang macht der neue Kuga. Ein SUV, das in drei (teil-)elektrifizierten Varianten jetzt eingeführt wird. Da gibt es zunächst den „EcoBlue Hybrid Diesel“ mit der bekannten „milden“ 48-Volt-Technik als Anschubhilfe. Dem folgt ein Plug-in-Hybrid, also einer zum Aufladen, und zum Ende des Jahres auch ein Vollhybrid. Für die Plug-in-Variante ist als Verbrenner-Bruder ein 2,5 Liter großer Vierzylinder-Benziner vorgesehen. Der teilt sich die Antriebsaufgaben mit einem Elektromotor und generiert so eine Systemleistung von insgesamt 225 PS. Diese Kraft wird von einem stufenlosen CVT-Getriebe auf die Straße übertragen.

Die elektrische Reichweite dieses SUV alleine soll, so sagt Ford, 56 Kilometer betragen. Nutzt der Fahrer die sich ihm bietenden Rekuperationsmöglichkeiten, so kann er diesen Wert durchaus noch steigern. Dazu gehört beispielswiese die Fähigkeit des sogenannten EV-Aufladens, von der die 14,5 Kilowattstunden leistende Batterie dank der Hilfe des Verbrennungsmotors profitiert. Der neue Ford Kuga ist ein „intelligentes“ Auto. Das zeigen drei weitere Fahrmodi. Da gibt es zunächst „EV Automatic“, bei der der Kuga PHEV zu ­einem ­Vollhybriden mutiert. Hier wird die jeweils optimale ­Zusammenarbeit von Elektro- und Verbrennungsmotor genutzt.

Rein elektrisch fährt der neue Ford Kuga im „EV“-Modus. Dabei kann er bis zu 135 km/h an Höchstgeschwindigkeit anbieten. Und dann gibt es schließlich noch den Verbrennungsmotor. Bei dieser konventionellen Variante endet der Schub erst bei Tempo 200. Apropos intelligentes SUV: Die Einstellung „EV später“ hebt die elektrische Energie für das Fahren in Umweltzonen auf.

Bei den Ladezeiten spricht Ford von etwa sechs Stunden bei einem üblichen Haushaltsanschluss. An einer öffentlichen Ladestation, so man denn eine findet, oder an der Wallbox soll es etwa 3,5 Stunden dauern. Den Verbrauch beziffert Ford zwar auf 1,2 Litern pro 100 Kilometer nach WLTP-Messevorgaben. In der Praxis aber waren wir auf unseren ersten Testfahrten im nördlichen Schwarzwald davon noch ein ganzes Stück entfernt. Realistisch ist dieser Wert wohl nur auf einem Prüfstand.

Ein Vollhybrid soll dann im kommenden Jahr das Kuga-Angebot weiter vorantreiben. Auch in diesem Fall arbeitet der bekannte 2,5 Liter Benziner unter der Haube. Die Preisliste für den Ford Kuga Plug-in-Hybrid beginnt bei 39.550 Euro. Wo wir schon beim Geld sind: Ford will weltweit runde elf Milliarden Dollar in das Projekt Elektrifizierung stecken.

Fords Pendant zu deutschen Premium-Fahrzeugen wie etwa dem Audi Q7: Der hybridisierte Explorer. Foto: Jürgen C. Braun