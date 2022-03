Dauner Fototage : Fotografie, Kultur und Abenteuer

Daun Die Dauner Fototage starten am 18. März im Forum Daun in die 12. Auflage.

(red) 6000 Kilometer paddelte Dirk Rohrbach den Missouri-Mississippi vom Quellgebiet in den Rocky Mountains bis zum Mündungsdelta im Golf von Mexiko hinunter und bezwang als erster Europäer in einem Kanu das viertgrößte Flusssystem der Erde. Brachiale Unwetter, zermürbende Stürme und schwelende Hitze machten das Abenteuer, für den aus der ZDF-Serie „Terra X“ bekannten Amerika-Kenner, zu einer extremen Herausforderung. Sein bisher größtes Abenteuer bildet den Auftakt zu den 12. Dauner Fototagen, die vom 18. bis 20. März im Forum Daun die Besucher erneut in spannenden Live-Reportagen hinaus in die Welt führen und Einblicke in faszinierende Naturparadiese und fremde Kulturen schenken.