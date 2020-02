Konzert : Frank Rohles & Friends feat. Pop meets Classic

Frank Rohles. Foto: Trierischer Volksfreund/Heiko Kapeller

Schweich Pop meets Classic heißt es am Samstag, 7. März, um 20 Uhr im Bürgerzentrum in Schweich. Die Band um Frank Rohles – an den Keyboards mit Tobias Schmitz und Marco Lehnertz, am Schlagzeug Ralph Winter sowie am Bass Rainer Peters – begleitet das Solistenensemble um Frank Rohles sowie Kerstin Bauer, Meike Anlauff,Thomas Kiessling und Hagen Grohe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken