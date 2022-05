Lesung : Französisch-deutsche Lesung

Trier Der preisgekrönte haitianisch-kanadische Autor Rodney Saint-Éloi kommt am 18. Mai nach Trier.

(red) In Zusammenarbeit mit dem Trierer Litradukt Verlag und der Volkshochschule laden Dr. Christine Felbeck und Prof. Dr. Andre Klump vom America Romana Centrum der Universität Trier zu einer französisch-deutschen Lesung des haitianisch-kanadischen Schriftstellers Rodney Saint-Éloi ein. Die Veranstal­tung ist der achte Teil einer Lesereihe weltweit renommierter haitianischer Autorinnen und Auto­ren, die ihre literarischen Werke in Trier vorstellen. Die Lesung findet am Mittwoch, 18. Mai, um 19 Uhr in der VHS Trier, Domfreihof (Beletage) statt.