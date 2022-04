Musik : Freitagskonzert im Museum

Trier Die junge Pianistin Maria Eydman spielt Werke von Beethoven, Brahms, Scarlatti, Rachmaninov und Ravel.

(red) Die Pianistin Maria Eydman, 1. Preisträgerin des Internationalen Klavierwettbewerbes Ettlingen, präsentiert die erste Ausgabe der Freitagskonzerte 2022 am 8. April um 19 Uhr im Museum am Dom Trier. Das Repertoire des jungen Talentes reicht von Ludwig van Beethoven über Johannes Brahms, Domenico Scarlatti und Sergej Rachmaninov bis zu Maurice Ravel.

Maria Eydman wurde 2005 in Moskau geboren und zog 2009 mit ihren Eltern nach Deutschland. Im Alter von sechseinhalb Jahren bekam sie das erste Mal Klavierunterricht, um nur sechs Monate später bei ihrem ersten Wettbewerb den 1. Preis zu gewinnen. Im Alter von 10 Jahren wurde sie zu ihrem ersten Solo- Klavierrezital nach Leipzig eingeladen. Seitdem gab sie zahlreiche Solorezitale und Klavierkonzerte mit Orchestern beim Gewandhaus Leipzig, in der Laeiszhalle Hamburg, dem Konzerthaus Berlin, dem Musikhuset Aarhus, Schloss Schönbrunn Wien und anderen. Mit 16 Jahren bestand Maria Eydman die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin und wurde Studentin bei Prof. Eldar Nebolsin. Karten: 15/18 Euro an der Museumskasse, bei Ticket Regional sowie an der Abendkasse.