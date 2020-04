Ostern : Freude mit dem Osterhasen zu Hause

Die Kaninchenzüchter kennen verschiedene Rassen wie hier Kleinrex castorfarbig (links) und Farbenzwerg schwarzgrannenfarbig. Foto: Rudolf Höser/Verein

Rommersheim Wer in Zeiten der Corona-Krise seinem Hobby zu Hause nachgehen kann, der ist klar im Vorteil. Bei Frank Marxen aus Rommersheim ist das so. Er ist der Vorsitzende des Rassekaninchenzuchtvereins RN 7 Südeifel e.V. und kümmert sich täglich um seine rund 30 „Osterhasen“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die Züchtung von Rassekaninchen ist ein faszinierendes Hobby. Für die Tiere zu sorgen, zu sehen wie sie sich entwickeln und wie die Zucht gelingt, das macht mir große Freude“, sagt Frank Marxen. Der 28-jährige Zerspanungsmechaniker aus Rommersheim frönt diesem Hobby seit vielen Jahren. Es sei ein wunderbarer Ausgleich zum Arbeitsalltag. Der Kontakt zu den Tieren gibt ihm viel, verlangt aber auch einiges.

„Der Züchter muss jeden Tag des Jahres für seine Tiere da sein. Die müssen versorgt werden. Das kostet Zeit, Geld und Mühe, die viele Menschen nicht mehr investieren wollen. Deshalb ist der Kreis der Züchter, auch hier vor Ort, leider rückläufig“, sagt Marxen.

Info Rassekaninchenzuchtverein RN 7 Südeifel Die Eifeler Züchter von Rassekaninchen waren bis 2002 in den drei Vereinen Speicher, Wolfsfeld und Bitburg organisiert. Dann wurden sie in dem Verein RN 7 Südeifel zusammengefasst. RN steht für das Einzugsgebiet Rheinland-Nassau. Die 7 ist eine laufende Nummer im Vereinsregister. Aktuell sind im RN 7 Südeifel sechs Züchter aktiv. Die Züchtung der Tiere ist aber nicht allein Sache des Züchters. Jährlich findet auch ein Familientag mit Stallbesuch statt, wo die Familie und insbesondere die Kinder mit einbezogen werden. Vorstand: 1. Vorsitzender, Schriftführer und Webmaster: Frank Marxen, Rommersheim, Telefon 06551/980744. 2. Vorsitzender und 2. Tätowiermeister: Wolfgang Barthel, Roth an der Our, Telefon 06566/491. Kassierer: Albert Bales, Oberweis, Telefon: 06527/1824. 1. Tätowiermeister: Günter Fandel, Mettendorf. Zuchtbuchführer: Günter Ahles, Ferschweiler, Telefon 06523/236. Vereinslokal ist das Gasthaus Zum Bildchen zwischen Rittersdorf und Oberweis. Infos: www.kzv-suedeifel.de.

An einem normalen Arbeitstag, wie jetzt im zeitigen Frühjahr in der Zuchtphase, muss sich der Züchter Gedanken darüber machen, welche Tiere für eine Paarung idealerweise in Frage kommen. Dabei spielen Farbe und Genetik eine Rolle. „Wenn ich ein Tier gekauft habe und für die Zucht verwenden will, muss ich mich zunächst auf die Angaben des Verkäufers verlassen. Oft ist das aber sehr vage und die wirklichen Zuchterfolge zeigen sich erst durch die eigene Vorgehensweise“, erklärt Marxen. Neben der Fütterung der Tiere müssen die Boxen auch in regelmäßigen Abständen ausgemistet werden. In der Kontrolle der Aufzucht achtet er darauf, ob und wie die bei Ausstellungen von Rassekanichen geforderten Standards der Gewichts- und Farbvorgaben erfüllt werden.

Auf die Frage, ob es ihm nicht leidtue, die niedlichen Tiere in Buchten einzusperren, antwortet er: „Nach etwa acht bis zehn Wochen lösen sich die Jungtiere von der Häsin. Das ist der Zeitpunkt, wo wir die Tiere nach Geschlechtern getrennt in Freilaufgehegen halten. Zum Schutz der Ausstellungstiere vor Verletzungen leben diese im Schutz von Buchten. Damit stellen wir sicher, dass sie nicht ungewollt Ausschlusskriterien wie Fell-oder Krallenverletzungen erleiden und dann nicht mehr als Ausstellungstiere eingesetzt werden könnten“ berichtet Marxen von seinen Erfahrungen. Wenn die Tiere einzeln in Boxen gehalten werden, habe der Züchter den besseren Überblick. „Dann kann ich genau sehen, wie sich das einzelne Tier entwickelt, wie die Futterverwertung ist und ob das Tier gesund ist“, so Marxen. Dennoch bekommen die Kaninchen auch genügend Auslauf im Freien.

Der Züchter hat bereits an vielen Ausstellungen teilgenommen. Mit Bedauern mussten er und seine Züchterkollegen die Absage des Beda-Marktes zur Kenntnis nehmen. „Hier wären wir wieder präsent gewesen. Wir hatten einen Informationsstand vorbereitet und hätten zahlreiche Tiere ausgestellt. Das musste nun leider entfallen“, so Marxen. Das bremst ihn und seine Kollegen allerdings nicht in ihrem Elan, das Hobby weiterhin zu betrieben. „Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Bis dahin erfreuen wir uns an den Tieren“.

Frank Marxen (rechts) mit seinem Kollegen Günter Fandel bei der Bundesrammlerschau 2017 in Erfurt. Foto: Rudolf Höser/Verein

Rassekaninchenzüchter Bruno Surrey bei der Fütterung seiner Tiere. Foto: Rudolf Höser/Verein

Bei der Fütterung der Tiere kommen nur wertvolle Nahrungsmittel zum Einsatz. Foto: Rudolf Höser/Verein

Nachdem sich die Jungtiere von der Häsin abgesetzt haben, dürfen sie ins Freigelände. Nur die wertvollen Zuchttiere werden einzeln in Buchten gehalten. Foto: Rudolf Höser/Verein