Fischfestival : Frischer Fisch aus der Heimat

Morbach 15 Restaurants, die meisten aus dem Naturpark Saar-Hunsrück, bieten außergewöhnliche Fischgerichte an.

(red) Das von der ­Regionalinitiative „Ebbes von Hei!“ vom 9. bis 24. April veranstaltete Fischfestival möchte die Qualität des regional und nachhaltig produzierten Fischs bekannter machen und die Gäste mit dessen Geschmack begeistern. 15 Restaurants, die meisten aus dem Naturpark Saar-Hunsrück, bieten außergewöhnliche Fischgerichte an. Mit dem Forellengut Rosengarten in Trassem und dem Forellenhof Trauntal in Börfink gibt es im Naturpark zwei mittelständische Produzenten, die eine naturnahe Fischzucht betreiben.