Aktion : Garten, öffne dich!

Region (red) Der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz ruft Gartenbesitzer auf, ihr Glück für einen Tag mit anderen Gartenfreunden zu teilen und sich am Tag der offenen Gartentür zu beteiligen.

Gartenbesitzer, die sich am Sonntag, 27. Juni, am Tag der offenen Gartentür 2021 beteiligen möchten, können sich melden beim Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz, Telefon 06887/9032999, E-Mail

Der Tag der offenen Gartentür findet wie immer am letzten Sonntag im Juni statt, in diesem Jahr also am 27. Juni. Das ist zumindest der Plan, denn die Aktion ist nur möglich, wenn wieder engagierte Gartenbesitzer ihr Garten-Paradies für Besucher öffnen und den Tag der offenen Gartentür unterstützen. Und natürlich kommt es auf die dann gültigen Corona-Regeln an. Der Verband wird je nach Stand der Dinge entscheiden, ob der Tag der offenen Gartentür wie geplant stattfinden kann, ob eine Verschiebung auf einen späteren Termin erfolgen muss oder ob womöglich doch eine Absage für dieses Jahr nötig sein wird. Die Organisatoren wollen zunächst jedoch optimistisch bleiben und alles wie gewohnt vorbereiten.