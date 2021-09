Konzert : Geballte Ladung Folkrock

Trier Ghosttown Company rockt das Kasino am Kornmarkt.

(red) Die Band Ghosttown Company steht für eine geballte Ladung Folkrock in ganz eigener Interpretation. Eigene Titel mit hohem Wiedererkennungswert und bearbeitete irische Traditionals wechseln sich ab. 2017 erschien das erste Album „Folk Rock“. Das zweite Album „Vagabond Kings“ ist fertig eingespielt und im Greywolf-Studio vom Powerwolf-Gitarristen David Vogt gemixt und gemastert. Es wird im Herbst 2021 veröffentlicht. Die Titel des neuen Albums sind bereits Bestandteil des aktuellen Liveprogramms. Zu erleben am Samstag, 18. September, 19 Uhr, im Kasino am Kornmarkt in Trier. Karten: VVK Restaurant Donna Mia oder Ticket Regional.