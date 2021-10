Kunst : „Gegensätze“ bei Kunst im Gewächshaus

Werk von Siro Marteens. Foto: Kunst im Gewächshaus

Morbach In der Gärtnerei Berg in Morbach stellen Siro Marteens und Jachym Fleig aus. Am Samstag spielt die Band Tiefenrausch Klangkombinat.

(red) „Gegensätze“ lautet das Thema der diesjährigen Veranstaltung von Kunst im Gewächshaus, zu der der gleichnamige Verein vom 22. bis 24. Oktober in die Gärtnerei Berg in Morbach einlädt. Und gegensätzlicher können die beiden Künstler, deren Werke in diesem Jahr gezeigt werden, wohl kaum sein. Der Saarländer Siro Marteens ist Physiotherapeut. Zur Kunst kam er erst spät. Nach Schicksalsschlägen entdeckte der heute 37-Jährige für sich die Ausdrucksmöglichkeiten der Malerei und entschloss sich 2014 dazu, diese auch professionell auszuleben. In seinem Werk dominieren Neonfarben mit starken Kontrasten.

Der Ansatz des Bildhauers Jachym Fleig ist ein ganz anderer. Die Werke des Künstlers aus Schönberg im Hunsrück sehen teilweise naturnah aus, ähneln Wespennestern und anderen Tierbauten, haben allerdings mit Naturalismus nichts zu tun. Die plastischen Gebilde besetzen die Wirklichkeit, den vorhandenen Raum, in diesem Fall der Gärtnerei.

Fleig wurde 1970 in Villingen-Schwenningen geboren und studierte nach einer Ausbildung zum Steinbildhauer unter anderem in Stuttgart und Dresden Bildende Kunst.

Die Vernissage moderiert am Freitag, 22. Oktober, ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) Laas Koehler, Trierer Konzeptkünstler und Galerist. Musikalisch abgerundet wird die Vernissage vom Momo Rippinger Trio.

Musikalisch steht am Samstag, 23. Oktober, das Konzert der Band Tiefenrausch Klangkombinat aus dem Frankfurter Raum im Fokus. Die Musik ist groovig-urban, melodisch und voller Leidenschaft, inspiriert vom Funk 1960er Jahre und der Clubmusik der 1990er. In Morbach bereichert der aus dem Senegal stammende Trommler Baye Matala die Arrangements. Das Konzert ist am Samstag, 23. Oktober, in der Gärtnerei Berg in Morbach. Einlass 19 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr. Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 17 Euro. Traditionell gibt es am Sonntag, 24. Oktober, ab 11 Uhr Frühstück, Vorverkauf 11 Euro. Sonntag ab 14 Uhr bietet Sandra Welsch mit ihrem Kreativen Grünen Koffer einen Kunstworkshop für Kinder an. Es gelten die an dem Tag gültigen Corona-Regeln.