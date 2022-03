Aktion : Gemeinsam Waldzukunft gestalten

Bei der Vorausverjüngung werden Nadelwälder in zukunftsfähige Mischwälder überführt. Foto: Landesforsten.RLP.de / Jonathan Fieber/Jonathan Fieber

Region Forstämter laden mit Führungen zum Internationalen Tag der Wälder ein.

(red) Wie geht es eigentlich den Wäldern in unserer Heimat? Können wir die Anpassungsfähigkeit der Wälder in der Klimakrise erhöhen? Was tun unsere Förster vor Ort und wie kann man dem Wald helfen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt zahlreicher Waldführungen und einer Waldbauernschulung, zu denen das Forstamt Trier rund um den Internationalen Tag der Wälder (21. März) einlädt.