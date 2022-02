Bühne : Gemeinschaft statt Abgrenzung

Trier Uraufführung „Rituale“: Ballettabend in zwei Teilen von Mauro Astolfi und Roberto Scafati im Trierer Theater.

Die Sehnsucht nach Ritualen in unserer durchrationalisierten Welt sind offensichtlich: Ob Yoga, Gottesdienst oder „Montagszüge“ – Rituale bilden den Rahmen in unserem Alltag. Sie bieten Wiederholung und damit Verlässlichkeit, schaffen Ruhe im Chaos und vor allem bestätigen sie uns in unserer Identität und Zugehörigkeit. In unserer Zeit, in der Ländergrenzen durch Tech-Giganten obsolet werden und die digitale Realität schon längst mehr zählt als das „Offline“-Leben, erscheinen New-Age-Gurus aber auch Hetzer, die sich auf alte Traditionen berufen, wie eine willkommene Alternative. Dem eigenen Verstand zu kündigen, scheint nicht nur ein Trend hippieesker Revivals zu sein. Die Lust am Kontrollverlust, der Trance, ist auch immer nah an der Lust am Draufhauen auf alles, was nicht passt. So gibt es immer beide Seiten dieses zutiefst menschlichen Bedürfnisses.