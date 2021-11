Ausstellung : Generationenübergreifender Streifzug durch die Kulturgeschichte der Weihnachtstraditionen

Trier „O Tannenbaum“: Eine weihnachtliche Familienausstellung wird am 5. Dezember im Stadtmuseum Simeonstift eröffnet - Mitmachstationen laden junge Besucher zum Malen, Basteln, Spielen und Lesen ein.

Der Rundgang folgt der Entstehung der Feiertage bis zu ihren Ursprüngen in der Antike und zeigt auf, wie facettenreich die kulturellen Einflüsse waren, die das Fest über die Epochen hinweg geprägt haben. Das Weihnachtsfest in seiner heutigen Form ist eine Erfindung der Biedermeierzeit, in der das häusliche Glück in den Mittelpunkt gerückt wurde. Woher stammen die Bräuche des Dekorierens, des Schenkens und des Speisens? Wie haben sich Traditionen verändert, was ist auch über Jahrhunderte weitgehend konstant geblieben?