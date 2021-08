Gedenktag : Georges Schmitt und seine Pariser Freunde

Trier Aus Anlass seines 200. Geburtstags veranstaltet der Verein Trierisch eine festliche Soirée.

(red) Georg bzw. Georges Schmitt (1821 – 1900) wurde am 11. März 1821 in Zurlauben geboren, sein Vater war der damalige Domorganist Johan Georg Schmitt. Der hochtalentierte Sohn wurde nach dem Tod des Vaters 1832 bereits als 14-Jähriger Domorganist in Trier, verlor die Stelle aber 1842 aufgrund interner Querelen. Schmitt emigrierte nach Paris, wo er zunächst als Kirchenmusiker an verschiedenen Kirchen tätig war; seinen Lebensunterhalt sicherte er sich in dieser Zeit als Klavierlehrer. Seit Dezember 1849 Organist an der großen Orgel von Saint Sulpice, war Schmitt auch in den folgenden Jahren als Kapellmeister an verschiedenen Pariser Kirchen tätig. Georges Schmitt starb am 7. Dezember 1900 und wurde in einem Familiengrab auf dem Friedhof Père Lachaise beigesetzt.