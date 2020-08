Motor : Geschrumpft zu neuer Größe: Der Toyota Yaris

Toyota schickt den Yaris in der nächsten Generation an den Start. Foto: Ute Kernbach

Trier Mit neuem Hybridantrieb und sportlich geformt hat die vierte Generation des Toyota Yaris gute Chancen auf eine erfolgreiche Karriere. Im ersten vollen Verkaufsjahr 2021 erwartet Toyota, dass sich 20 000 Käufer für den Kleinwagen entscheiden.

Davon sollen 75 Prozent auf den Hybriden entfallen. Die Preise für das Basismodell mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder beginnen bei 15 392 Euro, die Hybrid-Version ist ab 19 486 Euro zu haben. Die Karosseriesteifigkeit des Japaners wurde erhöht, die Bremswege wurden verkürzt, und der Schwerpunkt liegt jetzt tiefer. Die Unterschiede zum Vorgänger manifestieren sich auch in den Abmessungen. Der Kleinwagen ist in der Länge etwas geschrumpft, dafür aber breiter geworden. Dank des etwas größeren Radstands von jetzt 2,56 Meter bietet er trotz 3,94 Metern Außenlänge mehr Platz. Optisch kommt der Yaris mit muskulösen Radhäusern und riesigem Kühlergrill kraftvoller daher. Hinter der Heckklappe können 286 Liter Gepäck verstaut werden. Für den Vortrieb stehen ein 1,0-Liter- und ein 1,5-Liter-Benziner mit 72 PS/53 kW und 125 PS/92 kW sowie ein Hybrid-Dreizylinder. Dieser ist mit 3,7 Litern Verbrauch und 116 PS/85 kW auch der Sparfuchs Das Hybrid­system ist komplett neu: Der 1,5-Liter-Drei­zylinder-­Benziner leistet 92 PS und wird von einem 80 PS starken Elektromotor unterstützt. Damit meistert der quirlige Stadtwagen den Spurt von Null auf Tempo 100 in 9,7 Sekunden und erreicht 175 km/h Spitze.