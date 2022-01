Krimifestival : Gesucht: Spannendes aus Stadt und Land

Daun/Hillesheim Krimifestival „Tatort Eifel“ schreibt Deutschen Kurzkrimi-Wettbewerb aus.

(red) Alle zwei Jahre wird das Krimiland Eifel für zehn Tage zum Treffpunkt der Krimiszene. Bei der elften Ausgabe von „Tatort Eifel“ treffen sich vom 16. bis 24. September 2022 Krimifans, Krimiautoren, Verleger, Redakteure und Film- und Fernsehproduzenten aus ganz Deutschland in der Vulkaneifel zum renommierten Krimifestival „Tatort Eifel“. Zum festen Bestandteil des Programms zählt der Deutsche Kurzkrimi-Preis, der in Zusammenarbeit mit dem KBV-Verlag ausgeschrieben wird. Auch in diesem Jahr können wieder literarische Talente und Interessierte jeden Alters ihre Kreativität unter Beweis stellen und sich mit spannenden Kurzgeschichten zu einem vorgegebenen Thema an dem Wettbewerb beteiligen. Die Geschichten müssen einen Bezug zur Eifel haben und dürfen noch nicht veröffentlicht worden sein.

„In diesem Jahr lautet unser Thema ‚Stadt. Land. Flucht.‘. Die Menschen zieht es aus den Städten aufs Land. Ein Trend, den wir auch hier in der Vulkaneifel beobachten können und der durch die Pandemie noch verstärkt wurde“, sagt Festivalleiter Heinz-Peter Hoffmann. „Was passiert, wenn die Städter auf die Landbevölkerung treffen, wie verändern sich Traditionen, wo prallen verschiedene Ansichten aufeinander, wo gibt es Konflikte und vor allem – wo entstehen hier kriminelle Energien? Das diesjährige Thema bietet ein hohes Potenzial für spannende Geschichten und wir sind sehr gespannt auf die Wettbewerbsbeiträge“, so Hoffmann weiter.

Der Einsendeschluss für den Deutschen Kurzkrimi-Preis ist der 22. April 2022. Die sechs besten Beiträge werden von einer namhaften Jury bestehend aus Nina Grabe (Lektorin Rowohlt Verlag), Jürgen Kehrer (Krimi-Autor und „Wilsberg“-Erfinder) und Martin Schöne (Kulturredakteur bei 3sat, Krimi-Autor) ermittelt und im Rahmen des Krimifestivals am 23. September 2022 in Daun dem Publikum präsentiert.

Die drei Preisträger werden bei der festlichen Abendgala am Samstag, 24. September 2022 ausgezeichnet. Die Beiträge aller Nominierten werden außerdem in einer Krimi-Anthologie des KBV-Verlags veröffentlicht. Der Deutsche Kurzkrimi-Preis ist mit insgesamt 3000 Euro dotiert.