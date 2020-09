Motor : Gewollt, gekonnt: Von allem etwas

Halb Coupé, halb Kombi: Der Kia ProCeed GT. Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Diesmal im „Woch“-Fahrbericht: Der Kia ProCeed GT ist eine gelungene Kombination aus Coupé und Kombi.

Von Jürgen C. Braun

Haben Sie keine Lust mehr auf langweilige Kombis? Sind Sie eigentlich viel lieber eher ein schneidiger Fahrer eines schnittigen Coupés, brauchen aber dennoch jede Menge Platz? Nun, für genau solche Leute hat Kia seinen ProCeed jetzt richtig umgekrempelt und ihm eine ganz eigene Optik und einen unverwechselbaren Charakter verliehen: Der neue kompakte Koreaner ist in dieser Form ein Angebot, das ganz selten auf dem Markt ist. Shooting brake nennt man so etwas im verschwurbelten Auto-Marketing-Sprech.

Wir drücken es mal ganz einfach aus: Dieses Fahrzeug ist keines, das man sich kauft, weil man es unbedingt braucht, sondern, weil man es will: Seine Alltags-Vorzüge sind aber dennoch nicht zu verachten. Verstand und Emotion, oder Nutzen und Optik treffen hier in gelungener Weise aufeinander. Der 4,60 Meter lange und 1,42 Meter flache Fünftürer gefällt durch seine Prise sportlichen Auftritts, weiß aber auch trotz abfallender Dachlinie durch Zweckmäßigkeit zu gefallen.

CO 2 -Ausstoß: 163 g/km

Zur Erscheinung: Im Vergleich mit dem bekannten Kombi-Modell des Kia Ceed ist der neue ProCeed GT zwar nur um fünf Millimeter länger, was er aber durch seine 43 Millimeter, die er in der Höhe verliert, wettmacht. Das nimmt ihm vieles von der Einkaufs- und Einpack-Attitüde und verleiht ihm ein gehöriges Stück Charme im Auftritt. Als Kia seinerzeit den hiesigen Markt betrat, hätte man alles andere als ein solches Fahrzeug jemals erwartet. Ein wenig erinnert er mit seiner Schokoladen-Seite, dem Heck, fast an den Sportwagen Stinger. (Der „Stachel“ auf Deutsch)