Unsere Vereine : Gillenfelder Musiker hoffen auf neue Auftritte

Gillenfeld Der Musikverein (MV) Gillenfeld ist ein gern gehörter und gesehener Kulturträger im Pulvermaardorf, aber auch im Umland sind Musikfreunde von dem Orchester mit seinem umfangreichen Repertoire begeistert.

Mir liegt der Verein, in dem ich seit 38 Jahren aktiv bin, sehr am Herzen. Deshalb ist es wichtig, auch mitzuarbeiten. Am meisten Spaß macht es, wenn Ideen aus dem Verein kommen und wir diese gemeinsam umsetzen. Nach der aufreibenden Coronazeit wird es ein großes Ziel sein, die Jugendarbeit voranzutreiben, aber auch die Musiker wieder mitzunehmen und zu motivieren. Erst einmal wären wir froh, überhaupt wieder gemeinsam musizieren zu dürfen.

Was macht ihnen Spaß an der Arbeit als Vorsitzende, und was haben sie noch vor?

Natürlich tritt das Orchester stets in besonderer Uniform auf; die bordeauxfarbenen Westen mit historischen Wappen werden vom Verein gestellt. Zusätzlich stehen noch Polo-Shirts mit Vereinslogo zur Verfügung. 2017 wurden Softshelljacken angeschafft, die von den Musikern über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel mitfinanziert wurden. „Jedes Konzert im Ort und anderswo ist für uns ein besonderes Datum, und die zwei Auftritte mit Joe Wulf and the Gentlemen of Swing sind in besonderer Erinnerung“, schwärmt die Vorsitzende und fährt fort: „Musicals, die in Kooperation mit der Schule am Pulvermaar aufgeführt wurden, oder ein Auftritt im historischen Outfit der Vereinsgründer bei der Gillenfelder 1000-Jahr-Feier sind ebenfalls unvergesslich!“