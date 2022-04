Konzert : Gitarrenlastiger Bluesrock im Ducsaal

Freudenburg Black Cat Bone rocken den Ducsaal in Freudenburg.

(red) Black Cat Bone (Foto) stehen für erstklassigen gitarrenlastigen Bluesrock, kraftvoll und dynamisch gespielte Grooves, mitreißende Soli und den Ausnahmegesang der stimmgewaltigen, charismatischen Frontlady Tanja Telschow – Gewinnerin des German Blues Award 2016 in der Kategorie Gesang weiblich. Die Fachpresse vergleicht sie mit „kalifornischen Studio-Cracks, die nichts anderes tun, als ständig hochkarätige Musikproduktionen zu veredeln“. Die Tübinger Bluesrock-Band macht am Samstag, 9. April, Station im Ducsaal in Freudenburg. Einlass ist um 20 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr. Eintritt: 22 Euro.