Motor : Giulia mia: Primadonna leicht geschürzt

TRIER Zum 110. Geburtstag von Alfa Romeo bewegte Die WOCH eine limitierte, geschärfte Version der Italo-Legende.

Mit der Giulia Sprint GTA war Alfa Romeo in den 1960er-Jahren bei Tourenwagenrennen erfolgreich. Zum Geburtstag wurde die aktuelle Modellreihe der Giulia auserkoren, sich diese „Feder“ an das leichte Kleid stecken zu dürfen. Beschränkt auf 500 Exemplare, die von einem Sechszylinder Biturbo-Motor beatmet werden. Viel (leichtes) Flügelwerk verhindert, dass bei oder auf dem Weg zur Höchstgeschwindigkeit von 307 km/h dieser gefühlte Rennwagen mit Straßenzulassung zum Privatflugzeug wird. Zudem schickt der Heckdiffusor nebst Abrisskante an der Kofferraumklappe die Windströme dahin, wo sie keinen Schaden anrichten. Die beiden schwarzen Endrohre der Akrapovic-Auspuffanlage aus Titan unterhalb des Hecks wirken wie der geheime Ausgang einer teuflischen Feuerschmiede.

Ein heiseres Bellen nach dem Betätigen des roten Startknopfes auf dem unten abgeflachten Lenkrad weckt die Fanfaren der 600 Newtonmeter Drehmoment, die schon bei 2500 Umdrehungen pro Minute ihr Maximum abliefern. Die erste Gerade auf dem ehemaligen Flugplatz Pferdsfeld bei Sobernheim, wo wir vor dem Straßenverkehr – und der vor uns – in Sicherheit sind, erscheint noch kürzer als in der Einführungsrunde. Um schwarzen Gummisalat zu vermeiden, muss sich die Hinterachssperre mächtig ins Zeug legen. Nach 12 Sekunden ist die Tachonadel bei 200 km/h angekommen, ohne den Anschein zu erwecken, dort verweilen zu wollen. So freunden wir uns langsam Runde für Runde mit diesem kleinen, mit ein paar Strohballen-Schikanen noch „versüßten“, engen Kurs an. Agilität im engen Kurvengeläuf und beeindruckende Spurstabilität der Giulia GTA beim Geradeauslauf sind beeindruckend.