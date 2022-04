Konzert : Gregorianische Gesänge in der Wallfahrtskirche

Klausen The Gregorian Voices kommen nach Klausen – Auch Pop-Klassiker gehören zum Repertoire.

(red) Die ukrainische Gruppe „The Gregorian Voices“ ist am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr zu Gast in der Wallfahrtskirche Klausen. Die Sänger haben 2016 und 2019 bereits zwei Mal im Rahmen von „Kultur in der Wallfahrtskirche“ die Zuschauer in der ausverkauften Kirche in Klausen begeistert.