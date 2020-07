Konzert : Grenzlandmusikanten aus Belgien beim Musikalischen Sommer

Neuerburg (red) Die Grenzlandmusikanten aus dem Süden der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens kommen am Freitag, 31. Juli, zum ersten Mal zum Musikalischen Sommer nach Neuerburg. Der Auftritt beginnt um 19.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Die 20 Akteure lassen sich vom Dirigenten Erni Gangolf für klassische Volksmusik mit Märschen und Polkas ebenso begeistern wie für moderne Blas- und Unterhaltungsmusik. Neben reger Konzerttätigkeit in weiten Teilen Belgiens waren sie auch als musikalische Botschafter in Österreich, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden. Gerne beteiligen sie sich an internationalen Veranstaltungen wie dem Frühlingsfest der Blasmusik vom Isleker Musikanten-Express. Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro gibt es bei Tabakwaren Johann Roos, Telefon 06564/4470, und an der Abendkasse, Reservierung per E-Mail an events@fk-productions.com. Foto: Grenzlandmusikanten